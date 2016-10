Der Altmeister des Horrorfilms ist zum allerersten Mal mit seiner Musik auf Tour. In Deutschland wird es nur einen Stopp geben: Am 5. November spielt John Carpenter in der Turbinenhalle Oberhausen im Rahmen des Weekend of Hell-Festivals.

Der Veranstaltungsort hat schon Auftritte von Bands wie Status Quo, Korn und Kreator gesehen. Es verspricht also kein Filmmusikkonzert zu werden wie viele andere; Anzug und Krawatte dürfen daheim bleiben.

Text des Veranstalters:

Live in Concert

Einziges John Carpenter Konzert in Deutschland in der Turbinenhalle Oberhausen!

Zum aller ersten mal wird Filmregisseur und Komponist John Carpenter seine brillante und weltbekannte Filmmusik live vorstellen.

Aus seiner Hand stammt die Musik zu vielen Klassikern und Blockbustern wie Halloween (1978), The Fog (1980), Escape from New York (1981), Christine (1983), Starman (1984), Big Trouble in Little China (1986), Prince of Darkness (1987) und They Live (1988) um nur einige zu nennen…

John Carpenter wird euch mit auf die musikalische Reise in die Vergangenheit seiner Filmmusik nehmen, Musik aus seinem ersten Solo-Album Lost Themes spielen sowie brandneue und ungehörte Kompositionen. Der Horrormeister wird auf der Bühne von seinem Sohn Cody Carpenter, seinem Patenkind Daniel Davies (beide auch auf Lost Themes zu hören) sowie einer vollen Live Band und einer spektakulären Bühnenshow begleitet.

Ein Event der ganz besonderen Extraklasse, dass sich niemand entgehen lassen sollte.

Tickets gibt es unter: www.weekendofhell.com/tickets

Weitere Informationen unter www.weekendofhell.com

John Carpenter Live Retroperspective

Samstag den 05.11.2016

Location:

Turbinenhalle Oberhausen / Turbinenhalle 2

Adresse: Turbinenhalle Oberhausen

Im Lipperfeld 23, 46047 Oberhausen

Beginn:

20:00 Uhr – Einlass ab 19:00 Uhr

Ticketpreis: 59,-