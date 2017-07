SoundTrack_Cologne 14 wirft seine Schatten voraus. Jetzt wurde verkündet, wer in die Fußstapfen von Filmmusikgrößen wie Cliff Martinez, Peter Thomas, Michael Nyman und Irmin Schmidt treten wird: Es ist Bruce Broughton.

Der amerikanische Komponist wird im Rahmen der feierlichen Preisverleihung am Abend des 26. August den Ehrenpreis überreicht bekommen. Außerdem wird er am Thementag Film von SoundTrack_Cologne, Freitag, den 25. August, in einem Werkstattgespräch über persönliche Erfahrungen, Arbeitsprozesse und seine aktuellen Projekte sprechen und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen.

In der Meldung von SoundTrack_Cologne heißt es zur Begründung, dass die Wahl auf den vielseitigen Filmmusikveteranen fiel: „Großes Kino, das Straßenfeger-Fernsehen der 70er und 80er, epochale Computerspiele: Zwei, drei Töne des Scores, und wir sind gefangen in den virtuellen Welten, mit denen wir unter Umständen Monate unseres Lebens verbracht haben. Dallas, Quincy, Buck Rogers, Hawaii Fünf-Null … Niemand, der in seiner Kindheit und Jugend ferngehört hat, kann behaupten, diese Musiken nicht zu kennen; sie sind ein bedeutender Teil der musikalischen Sozialisation von Generationen. Neben den Klängen des Fernsehens aber sind es vor allem die großen Melodien des Kinos, die prägen und bleiben. Soundtrack-Afficionados bekommen Schnappatmung bei diesen Titeln: Lost in Space, Das Geheimnis des verborgenen Tempels, Silverado und nicht zuletzt Tombstone, der bis heute letzte Meilenstein des Westernscores.

Mit dem ersten Orchesterscore für das CD-ROM-Spiel Heart of Darkness schrieb er Games-Geschichte. Ein umfangreiches Oeuvre im Bereich orchestraler und kammermusikalischer Konzertmusik komplettiert sein Schaffen, das durch unzählige Nominierungen und Auszeichnungen gekrönt wurde, darunter alleine zehn Emmy Awards. Als ASCAP Board Member und in der Music Branch der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sowie als langjähriger Präsident der Society of Composers and Lyricists hat er sich nachhaltig um die Komponistenszene verdient gemacht; als Hochschullehrer dem Nachwuchs auf die Beine geholfen. Ein besonderer, ein feiner, geradliniger Mensch sei dieser Komponistenkollege, heißt es in seiner Umgebung: „A true Mensch“, a „great man and terrific composer“.“

SoundTrack_Cologne 14 findet dieses Jahr von 23. bis 27. August statt.

Alle Termine, Gäste und weitere Informationen sind auf www.soundtrackcologne.de zu finden.

Akkreditierung können Sie sich hier