Im Oktober ist es endlich wieder soweit. Hollywood in Vienna wird erneut die Tore des Konzerthauses öffnen. Dieses Mal wird sich das Programm um den Ehrengast Hans Zimmer drehen, der dieses Jahr der 10. Preisträger des Max Steiner Awards sein wird.

In dem Konzert wird zum ersten Mal die Musik von Hans Zimmer live in einem klassischen Konzertsaal aufgeführt. Darunter einige seiner bekanntesten Scores wie „Da Vinci Code“, „Inception“, „Pirates of the Caribbean“, „King Arthur“, „Rain Man“, „Kung Fu Panda“, „Pearl Harbor“ oder auch „Gladiator“, aber auch seine Arbeit für die romantische Komödie „Holiday“ ist Teil des Programms. Einige davon wurden extra für diese Veranstaltung von Hans Zimmer persönlich neu arrangiert. Natürlich wird die Musik vom renommierten ORF-Radiosinfonieorchester aufgeführt.

Im Mai soll der Kartenverkauf starten und man sollte sich beeilen, ein Ticket für den 18. oder 19. Oktober zu ergattern, denn diese werden wohl schnell ausverkauft sein.

Für die Infos, wann die Tickets verfügbar sind oder wann weitere Details bekannt sein werden, sollte man der Facebookseite von Hollywood in Vienna folgen oder regelmäßig einen Blick auf die Homepage der Veranstaltung werfen.