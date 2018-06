Am 21. Januar 2019 hat man zum allerletzten Mal die Gelegenheit Ennio Morricone live in Deutschland zu sehen. Natürlich wird der Komponist selbst am Dirigentenpult stehen. Neben dem tschechischen National Symphonieorchester (CNSO) wird auch ein Chor aus 75 Sängerinnen und Sängern zu hören und zu sehen sein. Mit dem CNSO arbeitet Morricone schon länger zusammen – es hat ihn fast während der gesamten Tournee begleitet. Und es war auch dieses Orchester, das die Musik zu The Hateful 8 eingespielt hat.

Morricone zur Tournee:

„Meine Werke ein letztes Mal live in Berlin für Menschen verschiedener Generationen und unterschiedlicher Herkunft aufzuführen ist unglaublich toll. Ich blicke auf über 60 produktive Jahre zurück, in denen ich über 600 Werke komponiert habe.“

Tickets gibt es hier

Fotocredit: © Jelmar de Haas