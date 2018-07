Die vorläufige Gästeliste der diesjährigen Soundtrack_Cologne sieht wie folgt aus:

Thementag „Musik in Games“

Am Donnerstag, 23. August 2018, werden die Komponisten Takeshi Furukawa (The Last Guardian), Pieter Schlosser (Destiny 2) und Garry Schyman (BioShock) im Rahmen von seperaten Werkstattgesprächen erwartet. Bei der abschließenden Panel-Diskussion werden dann Gareth Coker (Ori and the Blind Forest) und Richard Jacques (Mass Effect) mit dabei sein.

Thementag „TV Serien“

Am Samstag, 25. August 2018, werden dann Lolita Ritmanis (Spectacular Spider-Man), Eloi Ragot (The Break – Jeder kann töten), Ginge Anvik (Lykkeland) und Mac Quayle (Mr. Robot) zugegen sein, um über ihre Arbeiten in diesem Genre zu sprechen. Genauere Details sind hier noch nicht bekannt.

Außerdem, wie schon bekannt, wird man auch Craig Armstrong (William Shakespeares Romeo + Julia) treffen können, der im Rahmen der Veranstaltung den SoundTrack_Cologne Ehrenpreis 2018 bekommen wird.

Für mehr Informationen gilt es natürlich auch weiterhin der Facebook-Seite von Soundtrack_Cologne zu folgen.