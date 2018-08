Kevin Kiner ersetzt Lolita Ritmanis in Köln

Kevin Kiner stößt zum Line-Up des SoundTrack_Cologne Thementags „Musik in TV-Serien“ hinzu

Aufgrund eines Todesfalls in der Familie kann Lolita Ritmanis leider doch nicht am SoundTrack_Cologne Thementag „Musik in TV-Serien“ nach Köln kommen. Für Ersatz konnte aber gesorgt werden: Die Veranstalter freuen sich sehr, mit Kevin Kiner (Star Wars Rebels, Narcos: Mexico) einen der diesjährigen Emmy-Nominierten am Samstag, 25. August, begrüßen zu dürfen.

Kevin Kiner ist einer der vielseitigsten und begehrtesten Komponisten Hollywoods, der mit mehreren Emmy und Annie Award-Nominierungen sowie zwölf BMI Awards ausgezeichnet wurde. Seine große musikalische Bandbreite hat ihn zu den verschiedensten Projekten geführt: Er schuf u.a. insgesamt 78 Stunden eindrucksvolle orchestrale Musik für eine „weit weit entfernte Galaxis“. Zu seinen Projekten gehören u.a. CSI:Miami, Making a Murderer, Star Wars: The Clone Wars und die kommende Netflix-Serie Narcos: Mexico. Mit Star Wars Rebels wurde er in diesem Jahr für den Primetime Emmy nominiert.