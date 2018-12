Across the Stars-Konzert live in München!

Fotocredit: Kristian Schuller

Am 14. September 2019 wird Anne-Sophie Mutter zum ersten Mal in ihrer beispiellosen Karriere im Rahmen eines Open Air Konzertes zu erleben sein. Dieses trägt den Namen „Across the Stars“ und beinhaltet einige Werke von John WIlliams. Begleitet wird die legendäre Geigerin vom Royal Philharmonic Orchestra aus London unter der Leitung von David Newman.

Anne-Sophie Mutter und John Williams verbindet eine langjährige Freundschaft, weshalb für beide dieses Projekt einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt: „Der Großteil der Werke, die ich mit dem Royal Philharmonic Orchestra in München aufführen werde, sind spezielle Arrangements für mich – also absolut neu und in dieser Form bislang ungehört!“, erläutert Mutter. Das Programm wird unter anderem Stücke aus Star Wars, Schindlers Liste, Die Geisha, Harry Potter, Dracula, oder München beinhalten.

Anne-Sophie Mutter über das Open Air Konzert: „Auf die einzigartige Atmosphäre des Königsplatzes freue ich mich ganz besonders – ich möchte möglichst viele John Williams Fans mit dieser mitreißenden Musik glücklich machen! Es soll ein unvergesslicher Abend werden.“

Karten für das Konzert (ab 50,- EUR zzgl. VVK-Gebühren) gibt es auf My Ticket, Eventim und unter 01806 – 777 111 (0,20EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz / max. 0,60EUR/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).